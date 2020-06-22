بالفيديو.. «الزكاة والدخل» توضح السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل حمود الحربي، السلع المستثناة من تطبيق الـ15% ضريبة القيمة المضافة، المقررة أول يوليو المقبل.

وقال الحربي، خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إن السلع والخدمات المستثناة وفقًا للنظام المحلي تشمل: التأجير السكني وبعض الخدمات المالية التي تقوم على هوامش ربح ضمنية.

وأشار إلى أن الاتفاقية أعطت نسبة صفر لبعض السلع والخدمات، مثل النقل الدولي سواء داخل مجلس التعاون الخليجي أو خارجه، وبعض الأدوية والمستلزمات الطبية وفقًا لقائمة تصدر من هيئة الغذاء والدواء، وكذلك التصدير لخارج المملكة.

وأضاف أن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة سترتفع عليها الضريبة من 5 بالمائة سابقًا الى 15 بالمائة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنها ستطبق على كل السلع المحلية والمستوردة ما عدا المستثناة.

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وأشار الحربي إلى أن هناك تعاونًا بين الهيئة ووزارة التجارة؛ لمنع أي تلاعب في تطبيق ضريبة القيمة المضافة من قبل التجار.

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