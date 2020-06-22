شاهد.. كيف تحدى «عريس إنستجرام» كورونا.. وهذه نصيحته للشباب السعودي

تحدى الشاب السعودي عبدالرحمن عبدالوهاب ظروف جائحة كورونا ليتم فرحته بزفافه في عرس افتراضي بمكة المكرمة عبر بث مباشر على حسابه بموقع «إنستجرام» للتواصل الاجتماعي.

وروى عبدالرحمن لبرنامج «يا هلا» بقناة روتانا خليجية تفاصيل حفل عُرسه المميز، موجھًا نصیحة للشباب المقبلین على الزواج.

وقال عبدالرحمن: إنه عقد قرانه أواخر عام 2019، واتفق مع أھل زوجته على موعد حفل الزفاف، مبینًا أنه كان من الممكن أن يؤجل حفل زفافه لأيام لإقامته في قاعة أفراح لكنه فضل ألا يبدأ حیاته بتكالیف باھظة.

وأضاف أنه اتفق مع أھل زوجته على إقامة الحفل في موعده بشكل مبسط وقام بإجراء بث مباشر عبر «إنستجرام»، موجھًا نصیحة للشباب المقبلین على الزواج بأن يقیموا حفل زفاف مبسطًا، ويبتعدوا قدر الإمكان عن التكالیف الباھظة.

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وأوضح أنه وأھله أرسلوا الذبائح ووجبات الغداء إلى الأھل والأصدقاء، كما أقام أھل زوجته «كوشة» له ولعروسه في المنزل، مبینًا أنه لولا تفاھم أھله وأھل زوجته ومساعدتھم له ما سار الحفل بھذا الیسر والسھولة.

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