دون وقوع إصابات

قامت فرق الدفاع المدني بالقطيف بإخلاء مجمع تجاري، عقب سقوط سقف مستعار في البهو الأرضي. وذكر حساب الدفاع المدني، عبر تويتر، أن مدني القطيف باشر حادث سقوط جزئي لسقف مستعار في بهو الدور الأرضي بمجمع سيتي مول، مشيرًا إلى أنه تم إخلاء المجمع، دون وقوع أي إصابات. اقرأ أيضًا: بالصور.. الدفاع المدني ينقذ قطتين محتجزتين في تيماء والقطيف

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. انهيار سقف بمجمع تجاري في القطيف.. والدفاع المدني يباشر الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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