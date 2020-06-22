بعد عودة الحياة.. ما الذي يقدمه تطبيق توكلنا للمواطنين؟

أوضح أنه لم تعد هناك حاجة إلى التصاريح
أكد تطبيق «توكلنا»، المعتمد من وزارة الصحة، أنه بعد رفع منع التجول لم يعد المواطن محتاجًا إلى تصاريح للخروج، مشيرًا إلى أنه سيقدم إلى المواطنين آخر المستجدات والنصائح بشأن فيروس كورونا.
وذكر التطبيق، عبر في تويتر، في رده على استفسارات المواطنين، أن المواطنين والمقيمين ليسوا في حاجة إلى تصريح، في الوقت الحالي؛ حيث إنه تم رفع منع التجول على جميع مناطق المملكة، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وبكل الإجراءات الاحترازية.
وأشار التطبيق إلى أنه في ظل مواصلة الجهود المبذولة لاحتواء جائحة فيروس كورونا، سيتم تزويد المواطنين بالإرشادات والتوجيهات وآخر المستجدات حيال التنبيهات الصحية والتعليمات الجديدة لمواجهة الوباء.
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