السعودية اليوم / استئصال ورم في الغدة اللمفاوية لطفل بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة



الرياض 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

نجح فريق طبي بقسم جراحة الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال في بيشة، في استئصال ورم في الغدة اللمفاوية لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات .

وكان الطفل قد أدخل عن طريق قسم الطوارئ وبعد عمل الفحوصات اللازمة تبين أنه يعاني من ورم بالغدد اللمفاوية، وتم تحويله فوراً لغرفة العمليات لإجراء عملية مستعجلة له نظراً لتفاقم الحالة، وبفضل من الله نجح الفريق في استئصال الورم بالكامل ، وجاري العمل على تحويل الطفل لمركز متخصص لإجراء جلسات العلاج الكيماوي.

// انتهى //

10:18ت م

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