السعودية اليوم / الهند تسجل 14821 إصابة جديدة بفيروس كورنا



نيودلهي 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضة، 14 ألفا و821 إصابة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، أنه تم تسجيل 455 حالة وفاة جديدة، ليبلغ عدد حالات الوفاة إلى 13 ألفا و 699، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 237 ألفا و 195 حالة.

// انتهى //

10:02ت م

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نيودلهي 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسسجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضة، 14 ألفا و821 إصابة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد19) ، ليصل إجمالي المصابين إلى 425 ألفا و 282.وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، أنه تم تسجيل 455 حالة وفاة جديدة، ليبلغ عدد حالات الوفاة إلى 13 ألفا و 699، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 237 ألفا و 195 حالة.// انتهى //10:02ت م0022

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