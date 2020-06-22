السعودية اليوم /‏ سمو أمير منطقة تبوك يرعى تخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك غداً



تبوك 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك غداً, حفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلاب وطالبات جامعة تبوك لدرجتي البكالوريوس والماجستير وخريجي الدبلومات والبالغ عددهم (٨٩٥٢) طالبًا وطالبة، وذلك في المدينة الجامعية بتبوك .

وأعرب معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على رعايته لحفل الخريجين ، مثمناً لسموه حرصه الدائم في كل عام على مشاركة أبنائه الطلاب والطالبات فرحتهم بتخرجهم.

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09:59ت م

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