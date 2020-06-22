السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تختتم برنامج "لحمة وطن2" النسائي بجازان



جيزان 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، يوم أمس، برنامج "لحمة وطن" النسائي الثاني، الذي استمر لمدة خمسة أيام، حيث أقيمت محاضرة بعنوان " واجب المرأة تجاه هذه الأزمات" ألقتها جيهان بنت محمد السراج عن بعد عبر برنامج "زووم"، وحظيت بحضور "387" مستمعة.

وتحدثت المحاضرة عن مهمة المرأة في المجتمع وفي البيت خلال أزمة

ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف توعية الأوساط النسائية بأمور دينهن ودنياهن، والمشاركة الفاعلة للداعيات في وقت الأزمات.

// انتهى //

09:23ت م

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جيزان 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واساختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، يوم أمس، برنامج "لحمة وطن" النسائي الثاني، الذي استمر لمدة خمسة أيام، حيث أقيمت محاضرة بعنوان " واجب المرأة تجاه هذه الأزمات" ألقتها جيهان بنت محمد السراج عن بعد عبر برنامج "زووم"، وحظيت بحضور "387" مستمعة.وتحدثت المحاضرة عن مهمة المرأة في المجتمع وفي البيت خلال أزمة كورونا , وأهمية التوكل على الله .ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف توعية الأوساط النسائية بأمور دينهن ودنياهن، والمشاركة الفاعلة للداعيات في وقت الأزمات.// انتهى //09:23ت م0014

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