بيان أمريكي وعائلته نفت الشائعات.. العالم ينعى أحمد راضي

تواصلت ردود الأفعال العالمية حول وفاة أحمد راضي، أسطورة كرة القدم العراقية، الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الشباب والرياضة العراقية أعلنت وفاة راضي، أحد نجوم الجيل الذهبي لمنتخب العراق ومسجل هدفه الوحيد في كأس العالم 1986، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله ومحبيه وجمهوره الصبر والسلوان.

نفي الشائعات

البداية كانت من عائلة العراقي الراحل التي نفت رغبتها في تشريح جثته، مؤكدة أن هذه الأنباء ليست حقيقية، مطالبة الجميع بتحري الدقة فيما يتم تداوله.

أحمد الحديثي، زوج كريمة اللاعب العراقي الراحل، كتب في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نحن عائلة الراحل الكابتن أحمد راضي نستغرب من يتحدث باسمنا ونيابة عن أهل بيته بأنه تم توصية أحد بفتح تحقيق يشكك في وفاة عمي الراحل أحمد راضي".





وأضاف: "في الوقت الذي نستغرب فيه الأكاذيب التي اطلقها البعض ممن هم محسوبون على الصحافة ولم يشاركوننا أحزاننا أو التعرف على رحلة مرض الراحل الكابتن أحمد راضي".

واستدرك: "لذا ننفي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكليفنا لأي شخصية بعيدة أو قريبة أو تكليف أحد من قبل عمي الراحل بوضع وصيته بتشريح جثته أو التقرب إليها، مؤمنين بقدر الله سبحانه وتعالى ومصابه الجلل".

نعي أمريكي

من ناحية أخرى، تواصلت ردود الفعل الناعية للاعب السابق، وكان أبرز هؤلاء الناعين السفارة الأمريكية في العراق، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الحساب الرسمي للسفارة: "فقدت أسود الرافدين اليوم قائدهم".





وأضاف: "بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق تتقدم بأحرالتعازي القلبية الى الشعب العراقي وعائلة أسطورة كرة القدم العراقية الكابتن أحمد راضي".

وأتم: "لقد تركت جائحة كورونا خسائر فادحة في العالم، وخاصة في العراق، نأسف لرؤية هذا النجم يغادر هذا العالم مبكراً".

نعي عربي

من ناحية أخرى، تسابق نجوم الرياضة العربية ومسؤوليها إلى رثاء النجم الراحل وتقديم التعازي للكرة العربية بشكل عام والعراقية بشكل خاص على خسارة أحد رموزها وأساطيرها، بعدما دخل في تحد خلال الفترة الأخيرة مع الفيروس القاتل.

الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، نعى النجم العراقي الراحل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث كتب: "فقدنا هامة رياضية نفخر ونعتز بها، ومثالا بأخلاقه وعزيمته، تعازينا الحارة لعائلته ولشعب العراق والوطن العربي، ويلهمنا العلي القدير الصبر والسلوان".

Advertisements

وكشف الأمير علي أن أحمد راضي توفي وهو في طريقه إلى الأردن لتلقي العلاج من مضاعفات فيروس كورونا، حيث أوضح في تغريدته: "رحم الله الأخ والصديق النجم العربي الكبير أحمد راضي، الذي كان في طريقه إلى عمان لتلقي العلاج من مضاعفات كورونا"، لكن القدر لم يمهله من أجل إتمام رحلته العلاجية.



وتسابق الرياضيون السعوديون لرثاء النجم الراحل والإشادة بأخلاقه الجمة، حيث كتب تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا الإسباني رئيس هيئة الترفيها لسعودية، عبر صفحته على "تويتر": "رحم الله الخلوق أحمد راضي نجم العراق.. جمعتني به معرفه وذكريات، وكان محبا للمملكة، وكان على خلق عال وأدب كبير وشجاعة".





كما كتب الإعلامي السعودي الشهير وليد الفراج "رحم الله الكابتن أحمد راضي الذي توفي قبل ساعات متأثرا بعدوى كورونا بعد أسبوع من المعاناة.. أحببته لاعبا موهوبا في منتخب العراق بالثمانينات والتسعينات، وأحببته أكثر عندما قابلته قبل عامين.. رحل الرجل المؤدب ابن بغداد العاشق للسعودية"، متمنيا من الجميع الدعاء له.

ونعى نواف التمياط، نجم منتخب السعودية السابق، الأسطورة العراقية الراحل، حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر: " رحم الله الكابتن أحمد راضي وغفر له وأسكنه فسيح جناته، زاملته في مناسبات كثيرة وكان نعم الرجل، كريم الخلق ومحبا للجميع، خالص العزاء للعراق وأسرته الكريمة".



وتلقت الأوساط العراقية الصدمة بمزيد من الأسى والحزن، حيث نعاه نادي الزوراء، الذي لعب له النجم الراحل في 3 فترات، وقام بتدريبه أيضا بعد اعتزاله، في بيان رسمي جاء فيه: "تنعى الأسرة الرياضية في الزوراء أحد رموزه الكابتن أحمد راضي، الذي وافته المنية جراء إصابته بفيروس كورونا اللعين".



أما عدنان حمد، مدرب منتخب العراق الأسبق، فكتب معزيا في وفاة راضي: "لقد أوجعنا فراقك لكن لا نقول الا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أبا هيا وغفر لك وأسكنك فسيح جناته".





وكتب يونس محمود، قائد منتخب العراق السابق: "أبكيت قلبي قبل عيني حبيبي أبو هيا.. أكبر صدمة.. والله يصعب علي هذا البوست.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا اليه راجعون".

ونعى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة الإماراتي، النجم العراقي السابق، مؤكدا أن فقدانه يمثل خسارة كبيرة للكرة العراقية خاصة والعربية عامة.

ونقل الحساب الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي عن الشيخ راشد بن حميد النعيمي قوله: "خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة كرة القدم العراقية والعربية في وفاة الأسطورة أحمد راضي، نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

كما رثا الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أحمد راضي، حيث قال: "تشعر أسرة كرة القدم الآسيوية بالحزن الكبير، ونحن نقف إلى جانب عائلة الفقيد والاتحاد العراقي لكرة القدم.. كان أحمد راضي أيقونة للرياضة في بلده، وسوف تبقى مساهماته خالدة في أذهان عشاق كرة القدم بقارة آسيا".

وأضاف: "باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أتقدم بأعمق مشاعر التعزية والمواساة، ونحن نشعر بحزن كبير لفقدان مثل هذا الرجل".



