الجيش المصري قادر على قطع يد تركيا الإخوانية في ليبيا

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

يمتلك الجيش المصري قدرات بشرية وعتاداً عسكرياً يجعله في مصاف الجيوش المتطورة في العالم، حيث يحتل المرتبة التاسعة بين أقوى 138 جيشاً حول العالم، وفقاً لتصنيف موقع “غلوبال فاير باور” الصادر هذا العام، والمتخصص بتصنيف جيوش العالم حسب قوتها، الأمر الذي يشير إلى إمكانيات التسليح الكبيرة التي يتمتع بها، وجاهزيته العالية.

ترتيب الجيش المصري عالمياً

وحلّ الجيش المصري في المركز الرابع عالمياً، في قوة الدبابات، والسادس عالمياً في العربات المدرعة، والسادس عالمياً في المدفعية الذاتية وحصد نقاطاً مرتفعة في قوة قواعد الصواريخ، التي حلت كذلك بالمرتبة السادسة عالمياً.

أما في القوة البحرية، فحصل الجيش المصري على تقييم مرتفع جداً في قوة الألغام والألغام البحرية، التي جاءت بالمركز الثاني عالمياً، بينما حصلت مصر على المركز الثالث عالمياً في تقييم حاملات الطائرات التابعة للجيش المصري.

وفي القوة الجوية، جاءت المقاتلات التدريبية المصرية في المركز الخامس عالمياً، بينما حلت المروحيات المصرية المقاتلة بالمركز الثامن عالمياً.

إيقاف العبث التركي في ليبيا

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‎ولا شك أن الجيش المصري بهذه القدرات والإمكانيات قادر على إيقاف العبث التركي في ليبيا بدعمه للمرتزقة والجماعات المتطرفة، ومن ساند الليبيين لإخراج المستعمر الإيطالي قادر على دحر المحتل التركي.

ويرجع الخبراء تفوق الجيش المصري في المنطقة إلى عوامل عدة أبرزها، نوعية الأسلحة الحديثة التي يستخدمها الجندي المصري، هذا إلى جانب الخبرة القتالية التي اكتسبها من المعارك العديدة التي خاضها في وجه الإرهاب، والحروب التي شارك والتي كان أبرزها حرب 6 أكتوبر 1973.

قدرات الجيش المصري

أما فيما يتعلق بالقدرات العسكرية المصرية، يمتلك الجيش المصري 1054 طائرة حربية متنوعة، بينها 215 مقاتلة، و88 هجومية، و59 طائرة نقل عسكري، إضافة إلى طائرات التدريب والمهام الخاصة والمروحيات التي يصل عددها إلى 294 مروحية بينها 81 مروحية هجومية، بحسب غلوبال فاير باور.

كذلك تمتلك مصر أكثر من 4.2 آلاف دبابة، وأكثر من 11700 مدرعة، إضافة إلى أكثر من 2100 مدفع ميداني، وأكثر من 1100 مدفع ذاتي الحركة، ونحو 1100 راجمة صواريخ.

أما قوة الجيش المصري البحرية فتتكون من 7 فرقاطات، و7 طرادات، و45 زورق دورية، و31 كاسحة ألغام بحرية، إضافة إلى 8 غواصات بينها 3 غواصات هجومية.

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