أسعار النفط .. برنت بـ42.03 والخام الأمريكي 39.69 دولار

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين مع تنامي المخاوف من أن يتوقف تعافي الطلب على الوقود في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم مما طغى على خفض الإمدادات من منتجين رئيسيين.

ونزل خام القياس العالمي برنت 11 سنتاً أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 42.03 دولار بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش، بينما سجل الخام الأمريكي 39.69 دولار للبرميل ليفقد 14 سنتاً أو ما يوازي 0.4 بالمئة بحسب رويترز.

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ولقيت أسعار النفط دعماً من تعافي الطلب على الوقود عالميا مع استئناف الدول في أنحاء العالم النشاط الاقتصادي. وكان النفط قد سجل هبوطا حادا في شهري أبريل نيسان ومايو أيار خلال توقف الأنشطة بسبب فيروس كورونا.

من جهة أخرى انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم ، بمقدار 4.10 دولار أمريكي ما نسبته 0.24% ليستقر عند 1728.55 دولار أمريكي.

وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة ، بمقدار 15.25 دولار أمريكي ما نسبته 0.89% ليبلغ 1734.75 دولار أمريكي.

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