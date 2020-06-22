- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
باشرت الفِرَق الميدانية بأمانة الطائف، أكثر من 100 جولة رقابية مكثفة على أنشطة صالونات الحلاقة، في اليوم الأول بعد عودة أعمالهم؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتقيد بالاشتراطات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.
ونتج عن تلك الجولات ضبط مخالفات للتدابير الاحترازية، قامت بها بعض صالونات الحلاقة، وتم التعامل معها وفقًا للنظام.
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 09:58 AM
نفذتها الأمانة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كوروناالطائف.. أكثر من 100 جولة على صالونات الحلاقة تضبط عدة مخالفات
باشرت الفِرَق الميدانية بأمانة الطائف، أكثر من 100 جولة رقابية مكثفة على أنشطة صالونات الحلاقة، في اليوم الأول بعد عودة أعمالهم؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتقيد بالاشتراطات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.
ونتج عن تلك الجولات ضبط مخالفات للتدابير الاحترازية، قامت بها بعض صالونات الحلاقة، وتم التعامل معها وفقًا للنظام.
، الطائف.. أكثر من 100 جولة على صالونات الحلاقة تضبط عدة مخالفات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الطائف.. أكثر من 100 جولة على صالونات الحلاقة تضبط عدة مخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.