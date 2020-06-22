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نفّذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة منذ بدء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا 33701 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الوقائية.
كما جرى تنفيذ 10454 جولة في مجال أعمال الإصحاح البيئي، وتطهير 30965 موقعًا، شملت المرافق الحكومية والشوارع والأرصفة، وواجهات المحلات التجارية والميادين.
وأكد أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، استمرار الأمانة والبلديات التابعة لها، في أعمالها الرقابية الميدانية على المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتوفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف الأرصفة وواجهات المحلات والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة، في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.أمانة منطقة نجران
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 09:55 AM
للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الوقائية من "كورونا"
نفّذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة منذ بدء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا 33701 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الوقائية.
كما جرى تنفيذ 10454 جولة في مجال أعمال الإصحاح البيئي، وتطهير 30965 موقعًا، شملت المرافق الحكومية والشوارع والأرصفة، وواجهات المحلات التجارية والميادين.
وأكد أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، استمرار الأمانة والبلديات التابعة لها، في أعمالها الرقابية الميدانية على المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتوفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف الأرصفة وواجهات المحلات والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة، في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.
، نجران.. أكثر من 33 ألف جولة رقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة ،
المصدر : الخليج 365
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