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توقّع "طقس العرب"، بحسب مؤشر التوقعات الجوية الصادرة، استمرار انعدام فرص الأمطار على منطقة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة خلال هذا الأسبوع.
وأشار إلى أن الطقس يبقى مستقراً بوجه عام يومَي الأحد والإثنين، وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي لتصبح في أوائل الأربعينيات مئوية اليوم الإثنين.
وتوقع أن تشهد مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة يومَي الثلاثاء والأربعاء رياحاً شديدة شرقية جافة، تعمل على إثارة الأتربة والغبار وارتفاع درجات الحرارة لمستويات تقترب من حاجز الـ 50 درجة مئوية، وتسود أجواء حارة ومرهقة، على أن تنخفض درجات الحرارة اعتباراً من الخميس.
وعن حالة الطقس ودرجات الحرارة للأيام المقبلة؛ توقع أن تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة مكة المكرّمة يوم الثلاثاء 47 درجة مئوية، والأربعاء 46 درجة مئوية، والخميس المقبل 44 درجة مئوية.حالة الطقس الأرصاد
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 09:27 AM
رياح شديدة شرقية جافة تعمل على إثارة الأتربة والدرجات تنخفض الخميس
توقّع "طقس العرب"، بحسب مؤشر التوقعات الجوية الصادرة، استمرار انعدام فرص الأمطار على منطقة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة خلال هذا الأسبوع.
وأشار إلى أن الطقس يبقى مستقراً بوجه عام يومَي الأحد والإثنين، وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي لتصبح في أوائل الأربعينيات مئوية اليوم الإثنين.
وتوقع أن تشهد مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة يومَي الثلاثاء والأربعاء رياحاً شديدة شرقية جافة، تعمل على إثارة الأتربة والغبار وارتفاع درجات الحرارة لمستويات تقترب من حاجز الـ 50 درجة مئوية، وتسود أجواء حارة ومرهقة، على أن تنخفض درجات الحرارة اعتباراً من الخميس.
وعن حالة الطقس ودرجات الحرارة للأيام المقبلة؛ توقع أن تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة مكة المكرّمة يوم الثلاثاء 47 درجة مئوية، والأربعاء 46 درجة مئوية، والخميس المقبل 44 درجة مئوية.
، حرارة تلامس الـ 50.. "72 ساعة من الأجواء الساخنة والغبار" في مكة ،
المصدر : الخليج 365
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