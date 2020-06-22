، طقس الاثنين كما يتوقعه "الحصيني": رياح شبه قوية على هذه المناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - غبار ورؤية تتدنى وسماء غائمة وسحب رعدية ممطرة في تقرير "الأرصاد"

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، هبوب رياح شبه قوية على عدة مناطق في المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على: (الشرقية، والخليج، والربع الخالي، والشمالية)، ومتوسطة في غالبها على الوسطى والساحل الغربي".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف)، وأجزاء من المنطقة الوسطى كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين الليث إلى جازان، وسماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.حالة الطقس الأرصاد