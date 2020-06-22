شكرا لمتابعة خبر عن شرطة الرياض تعين منال عسيري مديرة لشؤون الموظفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قررت شرطة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، تعيين منال بنت علي عسيري، مديرة لشعبة شؤون الموظفين بالشرطة.
وتعد "منال عسيري" من الكفاءات المميزة والجديرة بالتقدير في مجال عملها؛ حيث أنها مدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب والتعليم المهني في مجال التنمية البشرية.
وتعتبر "عسيري" حاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك خالد، كما أن لديها مجموعة بحوث ودورات في مجال القيادة والتميز الإداري.
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