شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران ، تشمل مدينة نجران ، ومحافظات شرورة،وثار ،وحبونا ، ويدمة،وبدر الجنوب ،وخباش ، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو ،وقائدي المركبات على الطرق السريعة.