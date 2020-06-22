شكرا لمتابعة خبر عن إعادة شرط الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة عبر " أبشر " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت منصة أبشر، أن الفحص الطبي شرط لإتمام إجراءات تجديد رخصة القيادة.

وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن قال فيه: " قمت بتسديد رسوم التجديد، لكن ظهر لي الزامية الفحص، هل رجع شرط الفحص قبل تجديد رخصة القيادة ؟ " .

وأجابت منصة أبشر بأنه تم إعادة شرط الفحص الطبي لإتمام إجراءات تجديد رخصة القيادة، موضحة أنه لتنفيذ الخدمة يتطلب سداد الرسوم والمخالفات المرورية إن وُجدت.