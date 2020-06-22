شكرا لمتابعة خبر عن إعادة شرط الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة عبر " أبشر " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت منصة أبشر، أن الفحص الطبي شرط لإتمام إجراءات تجديد رخصة القيادة.
وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن قال فيه: " قمت بتسديد رسوم التجديد، لكن ظهر لي الزامية الفحص، هل رجع شرط الفحص قبل تجديد رخصة القيادة ؟ " .
وأجابت منصة أبشر بأنه تم إعادة شرط الفحص الطبي لإتمام إجراءات تجديد رخصة القيادة، موضحة أنه لتنفيذ الخدمة يتطلب سداد الرسوم والمخالفات المرورية إن وُجدت.
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