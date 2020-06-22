شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية: رهن الهوية الوطنية يعرض صاحبها للمساءلة القانونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على أهمية عدم رهن الهوية الوطنية لأي جهة كانت.

وشدد الأحوال المدنية على أن الهوية الوطنية وثيقة رسمية، نصت الأنظمة واللوائح على منع رهنها لأي جهة كانت.

وقالت الوكالة في رسالتها للمواطنين: " لا ترهنها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية " .