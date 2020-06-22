بالصور.. هيئة الأمر بالمعروف تنفذ المبادرة التوعوية «خذوا حذركم» في جازان

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان، المبادرة التوعوية الميدانية «خذوا حذركم»، التي أطلقها الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتهدف المبادرة إلى حث المجتمع على التباعد الاجتماعي وعدم التجمعات في جميع الأماكن، وتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وتضمَّنت تنظيم الدوريات الميدانية للتوعية، وعبر المنصات الإعلانية والشاشات الإلكترونية واللوحات الإرشادية ومواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة.

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ومن جانبه، أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان الشيخ سليمان بن يحيى المالكي، بالقرارات الاحترازية والإجراءات التي اتخذها ولاة الأمر؛ للحد من انتشار فيروس كورونا ومكافحته والتخفيف من آثاره، مشيدًا بتوجيهات الرئيس العام للهيئة بإطلاق المبادرة ودعمه المستمر لكافة البرامج والمبادرات التي تخدم الدين والوطن.

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