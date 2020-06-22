استشاري أمراض معدية يوضح 5 إجراءات وقائية بعد العودة للعمل

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور ثامر الخشّان، الإجراءات الاحترازية المطلوبة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، مع عودة الموظفين للعمل.

وقال «الخشّان» لـ«الإخبارية»، إن الجهات الرسمية ما قصرت بشأن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، خلال الفترة الماضية، والآن تبرز مسؤولية كل فرد سواء كان مواطنًا أو مقيمًا؛ للحد من انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أهمية التباعد الاجتماعي في أماكن العمل بشكل واضح، وافتراض أن كل شخص نقابله مُعْدٍ.

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وشدد «الخشّان»، على ضرورة لبس الكمامة وغسل اليدين بشكل متكرر، وعدم استهانة كل من لديه أعراض إصابة بالفيروس -حتى لو كانت أعراضًا بسيطة- بحيث يعزل الشخص نفسه، منوهًا بأهمية الحذر جيدًا مع القرارات الأخيرة ورفع منع التجول؛ لأن ذلك لا يعني انتهاء الأمور أو السيطرة بشكل كامل على الجائحة؛ لأن الحذر واجب.

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