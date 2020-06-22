نائب أمير الجوف يطالب المواطنين بالالتزام بإجراءات «الوقاية من كورونا»

أهاب نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بالجميع باتباع القرارات المتخذة (للوقاية من فيروس كورونا)، والتقيد بها لسلامتهم والعودة إلى الحياة الطبيعية بكل صحة.

ونوه نائب أمير المنطقة، بالإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة؛ للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم منذ بداية الجائحة، حتى العودة إلى الحياة الطبيعية وفق بروتوكول محدد تماشياً مع مكافحة الفيروس والحرص على عدم تفشيه، وفق ما أعلنته الوزارات المعنية من إجراءات احترازية سواء في القطاع العام أو الخاص أو المواقع العامة.

ورفع الأمير عبد العزيز، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول في المملكة بشكل كامل والعودة إلى الأوضاع الطبيعية.

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