رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

خلال حالة جوية تستمر 10 ساعات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، لهذا اليوم. ونبَّهت الهيئة إلى نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات «الحناكية والعلا والمهد والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع»، مشيرةً إلى أن الحالة المشار إليها تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً. اقرأ أيضًا: الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقتين.. ورياح وأتربة على أنحاء متفرقة

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