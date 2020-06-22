مدني الرياض يوضح 6 ضوابط تضمن سلامة المنشآت والفنادق من الحرائق

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، أبرز الاشتراطات التي يتم التحقق منها خلال الحملات التي تستهدف الشقق والفنادق ودور الإيواء والمنشآت، التي يؤدي توافرها إلى السلامة من الحرائق.

وأضاف «الحمادي» لـ«الإخبارية»، إن تلك الاشتراطات تتضمن، التأكد من وجود أنظمة إنذار وحماية من الحريق، بحيث تكون بكفاءة عالية عبر مراجعة سجل الصيانة، مع أهمية توفر مخارج الطوارئ واللوحات الإرشادية وعدم وجود تمديدات كهربائية عشوائية، مشيرًا إلى ضرورة دراية العاملين بالتصرف السليم حال وجود أي طارئ ومعرفتهم خطط الإخلاء.

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وتابع «الحمادي»، إن حملة الدفاع المدني للسلامة الوقائية بمنطقة الرياض رصدت ملاحظات بسيطة، بينما يتم معالجتها فيما كانت أغلب المنشآت بمستوى جيد، وفي حالة وجود خطورة يتم إصدار قرار بالإيقاف المؤقت، مشيرًا إلى أن الحملة شملت 972 موقعًا، لم يتم إغلاق أي منها؛ حيث كانت الملاحظات بشأنها بسيطة، وتوجد مرحلة أخرى للحملة لمتابعة بعض المواقع التي رصدت ملاحظات بشأنها.

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