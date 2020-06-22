سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ترحيب رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح بما ورد في خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا، مثمنا وقفته الجادة وجهــوده لوقف إطلاق النــار ودعوته لأشقائه الليبيين إلى وقــف القتال وحقن الدمــاء والوقـوف صفـا واحدا لحماية ثرواتهم بإطلاق حوار سياســي يُفضي إلى حلول مرضية.

وأشارت إلى إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رفضه التصريحات التي قالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا والتعدي على سيادتها من خلال التصريحات الإعلامية أمر مرفوض ومستهجن وبعد عملا عدائيا وتدخلا سافرا وبمثابة إعلان حرب .

وتناولت بيان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية اللواء أحمد المسماري، ونشره إحداثيات لمنطقة الحظر الجوي، من المنطقة الواقعة بين سلطان شرق سرت وصولا إلى الهيشة، وقال تعد هذه المنطقة حسب الإحداثيات المبينة منطقة حظر جوي لا يسمح بالطيران فيها إلا لسلاح الجو العربي الليبي.

ونقلت ترحيب المجلس الأعلى للقبائل، بخطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا، لافتا النظر إلى أن المجلس يدرك أن دعم النظام التركي للتنظيمات الإرهابية المستترة بالدين ونشر المرتزقة، يهدف في الأساس لتمكين جماعة الإخوان ونشر الإرهاب في شمال إفريقيا، والاستيلاء على الثروات لاستخدامها لدعم الإرهاب في المنطقة العربية و أفريقيا عموما.

وأوردت بيان الأزهر الشريف بالقاهرة، والذى ناشد فيه الشعب الليبي بضرورة الاتحاد ونبذ الخلاف والفرقة التي تجعل ليبيا عرضة للأطماع والتدخلات، مؤكدا دعمه موقف القيادة المصرية في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها القومي وحماية حدودها.

وتابعت صحف ليبيا الترحيب العربي لما جاء في بيان الرئيس المصري بخصوص ليبيا ، والتي وردت من دولة مملكة البحرين ، والمملكة الأردنية، وتأييدهما لما تضمنه خطاب الرئيس المصري من تأكيد على عزم مصر وتصميمها على حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة المصرية بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة.

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