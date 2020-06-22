السعودية اليوم / "شرح رسالة أصول العقائد الدينية لابن سعدي" محاضرة عن بعد بجدة غداً



جدة 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة جدة غداً, محاضرة نسائية عن بعد بعنوان "شرح رسالة أصول العقائد الدينية لابن سعدي" تُقدّمها عائشة القحطاني, وذلك عقب صلاة العصر عبر برنامج زووم .

وتأتي المحاضرة ضمن نشاط المركز لهذا العام.

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07:36ت م

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