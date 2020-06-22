

بكين 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم إنه تم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس

وتم تسجيل سبع حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.

وتفرض السلطات المحلية قيودا على تنقل الناس بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من العدوى المحلية.

// انتهى //

06:06ت م

0009



بكين 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم إنه تم تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 21 يونيو منها تسع حالات في العاصمة بكين.وتم تسجيل سبع حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.وتفرض السلطات المحلية قيودا على تنقل الناس بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من العدوى المحلية.// انتهى //06:06ت م0009

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها تسع في بكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.