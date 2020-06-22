مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الاثنين 1441/11/1 هـ الموافق 2020/06/22 م واس

الأحد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

05:54ت م

0314



www.spa.gov.sa/2100609 الأحد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس05:54ت م0314

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.