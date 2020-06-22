فيديو.. السلع المستثناة من زيادة ضريبة القيمة المضافة

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، عن السلع التي يتم عليها تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة وتلك المستثناة منها بعد زيادة الضريبة من 5 إلى 15%.

وأشار الحربي في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة ستطبق على كل السلع المحلية والمستوردة الخاضعة للضريبة.

وأوضح أن الخدمات والسلع المُستثناة من ضريبة الـ 15% هي نفسها التي كانت معفاة من الضريبة في السابق مثل بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وخدمات النقل الدولي وبعض الخدمات المالية.

ولفت إلى أن جميع الخدمات والسلع الخاضعة للضريبة سيطبق عليها الـ 15%، اعتبارا من مطلع يوليو ولكن هناك مرحلة انتقالية لمعالجة التحول من 5% إلى 15% حسب اللائحة التنفيذية الجديدة.

ولفت المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل إلى أن هناك تعاون بين الهيئة ووزارة التجارة لمنع أي تلاعب في تطبيق ضريبة القيمة المضافة من التجار.

وكان الحربي كشف في وقت سابق، عن إجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية الجديدة لضريبة القيمة المضافة التي صدرت مؤخرًا، مشيرًا إلى أن التعديلات تسجل الأفراد للعقار، بهدف معالجة بعض الإشكالات.

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وأكد الحربي أن اللائحة التنفيذية الجديدة تتضمن قوائم مستثناة من ضريبة القيمة المضافة سواء الخاضع أو غير الخاضع منها (البيت الشخصي) للمالك أو أشخاص من الدرجة الثانية أو الزوجة عند البيع خارج الضريبة وكذلك (الهبة) إلى الدرجة الثانية والزوجة و(العقارات الموهوبة إلى الجمعيات الخيرية أو الموقوفة؛ نظرًا لعدم انطباق النشاط الاقتصادي عليها، لافتًا إلى أن التعديلات تتضمن التسجيل في الضريبة لإصدار فوري بمجرد إفراغ العقار، بحيث تتضمن الفاتورة رقمًا “ضريبيًّا”.

وأكد أن ضريبة القيمة المضافة تطبق على السلع المستوردة في تاريخ الاستيراد، فإذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو 2020 تطبق النسبة الأساسية 5%، وإذا تم الاستيراد بعد هذا التاريخ تطبق النسبة الأساسية المعدلة 15%.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قد وافق على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، بزيادة نسبة الضريبة الأساسية إلى 15%.

وتأتي التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والمتضمنة الأحكام المقترح إضافتها أو تعديلها والخاصة بصفة رئيسية بتحسين فرض ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية التي تتم من خلال الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، بالإضافة إلى الأحكام الانتقالية الخاصة بزيادة الضريبة.

كما أوضحت الزكاة والدخل عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، نسبة القيمة المضافة لسلعة أو خدمة تم شراؤها بعد تاريخ 11 مايو 2020م واستلامها قبل بدء تطبيق الضريبة بنسبة 15%.

يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت تفاصيل القرار، الذي سيعمل به من تاريخ 01/ 07/ 2020م، حيث يمكن الاطلاع على التعديلات الكاملة لمواد ضريبة القيمة المضافة بعد زيادتها 15% عبر الرابط التالي هنا.

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