تعرف على توقعات حالة الطقس اليوم

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - واس

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وأجزاء من المنطقة الوسطى كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين الليث إلى جازان وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار تقرير حالة الطقس اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

من جهة أخرى أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – لهذا اليوم , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة,وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع .

وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً و تستمر حتى السابعة مساءً .

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