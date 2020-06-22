سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 22 /6 / 2020 في البنوك المصرية والأجنبية “تحديث الساعة”

نقدم لكل متابعينا على موقع عرب نيوز وكل المهتمين بأسعار العملات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك خلال تعاملات البنوك، وكذلك سعر الريال السعودي فى السوق السوداء، ومن خلال هذا المقال سنعرض لأسعار الريال السعودي شراءً وبيعا في جميع البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الريال السعودي في مصر

ويتحدد سعر الريال السعودي من عملية العرض والطلب عليه، خاصة وأنه يرتبط باقبال كبير عليه في موسم أداء العمرة والحج، وتعد هذه الفترة أكبر أوقات العام التي يتم فيها تزايد الطلب على شراء الريال السعودي.

سعر الريال السعودي اليوم

نتابع معكم سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك المصرية والأجنبية، ويلاحظ وجود اختلافا طفيفا بين كل بنك وآخر ويأتي هذا لعملية العرض والطلب على الريال السعودي في بنك عن غيره، حيث يزداد إقبال المصريين على شراء الريال السعودي قبل سفرهم إلى السعودية وذلك من أجل أداء مناسك العمرة، أو قيامهم بأداء مناسك الحج خاصة قبل الذهاب والسفر إلى الأراضي المقدسة.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية

نقدم لكم تحديث يومي لسعر الريال السعودي وذلك في البنوك المصرية والأجنبية من خلال الجدول التالي الذي يوضح أسعار الشراء والبيع للريال السعودي في جميع البنوك يوميا.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.30 اتش اس بى سى HSBC Advertisements أقل سعر للبيع: 4.32 البنك الأهلي المصري البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ اتش اس بى سى HSBC 4.30 4.32 17 ساعة بنك بلوم 4.30 4.33 15 ساعة المصرف العربى الدولى 4.30 4.32 17 ساعة البنك المركزى المصرى 4.30 4.33 16 ساعة بنك قناة السويس 4.28 4.33 18 ساعة كريدى أجريكول 4.28 4.33 أسبوع واحد البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.25 4.33 22 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.23 4.32 16 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 4.22 4.32 22 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.22 4.32 18 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 4.21 4.34 20 ساعة البنك المصرى الخليجى 4.21 4.33 16 ساعة بنك الإسكندرية 4.21 4.32 15 ساعة بنك التنمية الصناعية 4.21 4.33 17 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 4.21 4.33 أسبوعين بنك مصر 4.20 4.32 16 ساعة البنك الأهلي المصري 4.20 4.32 18 ساعة بنك البركة 4.20 4.36 7 أيام بنك التعمير والإسكان 4.20 4.33 16 ساعة بنك عودة 4.19 4.33 17 ساعة بنك مصر إيران التنمية 4.19 4.33 16 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.19 4.33 18 ساعة المصرف المتحد 4.16 4.33 16 ساعة

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