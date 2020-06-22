وفاة زوجة عضو بمجلس الشورى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

زوجها يودعها بكلمات مؤثرة

توفيت زوجة عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، فيما نعاها زوجها بكلمات مؤثرة. وكتب «الفوزان» عبر تويتر: «إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي علياء عبدالله الرقابي (أم خالد)؛ فاللَّهمَّ يا حي يا قيوم، اجعلها من الشهداء واغفر لها وارحمها ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجمعني بها مع نبيك وعبادك الصالحين في جنات النعيم وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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