بالصور.. إغلاق محال الحلاقة المخالفة لإجراءات «الوقاية من كورونا» في جازان

تطبيق اللوائح بحق المخالفين
أعلنت بلدية العالية بمنطقة جازان، إجراء جولات رقابية على محال الحلاقة؛ لمعاينة البروتوكولات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية العالية عبدالله خواجي، لـ«عاجل»، أنه تم توجيه الفرق الرقابية بشكل مكثف لمتابعة المحال؛ وذلك بناءً على توجيهات ومتابعة مستمرة من قبل رئيس البلدية المهندس غصاب بن نايف العتيبي.
وأضاف أن ذلك يأتي تزامنًا مع رفع الحظر الكلي وتطبيق الإجراءات النظامية على المحال المخالفة؛ لعدم اتخاذها الضوابط المتبعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والمتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى إغلاق 4 محال حلاقة مخالفة وتطبيق الإجراءات اللازمة بحقها.
وواصلت بلدية العالية بجازان، جولاتها الرقابية على المحال والمراكز التجارية بمركز العالية، وذلك ضمن جولاتها المستمرة لتحقيق سلامة الغذاء، وللتأكد من الالتزام التام بالاشتراطات الصحية، وتطبيق كافة الإجراءات النظامية على المخالفين.
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