التعليم تعتمد تنفيذ مشروع برامج التطوير المهني للمعلمين عن بعد

اعتمدت وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، تنفيذ مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 1441 هـ / 2020 م، للمرحلة الثالثة، على أن تكون عن بُعد.

ويتضمن الدليل التنظيمي للمشروع المقرر تنفيذه ابتداءً من 28 يونيو الجاري، 35 ألف ساعة تدريبية تعكف على تنفيذها سبع إدارات تعليمية حول المملكة هي: «الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الجوف، عسير، وجازان»، ويتبع لتلك الإدارات عدد من المناطق الأخرى حول المملكة.

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ويشمل الدليل رفع البرامج التدريبية بحقائبها للإدارة العامة للإدارات المرتبطة بها على منصة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، ووضع شعار المركز على جميع المواد الإعلامية للبرنامج التدريبي، وأن يستخدم التدريب الإلكتروني بالتدريب المتزامن، فضلًا عن تحديد ضوابط عديدة لاختيار البرامج التدريبية، كان من أبرزها أن لا يعتد بالبرامج التدريبية المقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل تطبيقي «واتساب، وتليجرام»، فيما يستهدف البرنامج جميع شاغلي الوظائف التعليمية بنين وبنات، في العديد من المجالات من بينها اللغة الصينية والأمن السيبراني.

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