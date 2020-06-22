مجلس الأمن القومي الأمريكي يدعو الأطراف الليبية إلى العودة للمفاوضات فورًا المزيد

أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي، الإثنين، أن واشنطن تدعو الأطراف في ليبيا إلى العودة للمفاوضات فورًا.



وقال المجلس، إن أمريكا تؤكد ضرورة البناء على التقدم المتحقق في مباحثات 5+5 برعاية الأمم المتحدة وإعلان القاهرة ومسار برلين.

وأكدت واشنطن، الأحد، ‏دعمها للجهود التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة لمفاوضات أممية .

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، أن "تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، بشأن ليبيا، تعكس أهمية العمل على وقف إطلاق النار في ليبيا".

وكان السيسي قد حذر، السبت الماضي، من تجاوز خط (سرت - الجفرة)، شرقي الأراضي الليبية، معتبرا تجاوزه "خط أحمر".

أوائل الشهر الجاري، وأعلن الرئيس المصري مبادرة من القاهرة لإنهاء الأزمة في ليبيا تضمنت وقفا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ، الإثنين الماضي.

وتهدف مبادرة القاهرة التي أعلنت بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي إلى تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد وتفكيك المليشيات.