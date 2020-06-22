شاهد..لحظة إنقاذ طفل من الموت المحقق بعد سقوطه من شباك حافلة خلال حادث مروري

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أنقذت العناية الإلهية طفلاً صغيراً من الموت المحقق بعد سقوطه من إحدى الحافلات بعد اصطدامها بسيارة أخرى.
ووثق الفيديو الذي نشرته وكالة “سبوتنيك” لحظة اصطدام إحدى الحافلات بسيارة مسرعة في مدينة خاباروفسك الروسية.
وسقط من الحافلة طفل صغير في منتصف الطريق وكاد يتعرض للموت المحقق لولا إنقاذه من قبل أحد السائقين الذي تواجد في المكان.
والتقط الرجل الطفل مسرعاً به بعيداً عن الحادث، وقام بإدخاله سيارته الخاصة.
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