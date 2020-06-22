بالفيديو: قناة “الإخبارية” تفتح النار على ” حاكم المطيري وسيده الجديد” وتفضح مخطط الإخوان لنشر الفوضى في دول الخليج

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هاجم تقرير عرضته قناة “الإخبارية”، الكويتي حاكم المطيري، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مؤكدا أن الأخير كان يستضيف في خيمته شخصيات تحريضية، كما سلط الضوء على فتوى القرضاوي بجواز قتل القذافي وإطلاق الجنود النار عليه، ثم احتفال جماعة الإخوان فيما بعد بسقوطه.

نشر العنف في السعودية والبحرين والكويت

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وجاء في التقرير: خرج الإخوان من خيمة القذافي واصطفوا بجانب الثوار وسرقوا ثروتهم، مؤكدا أن القذافي الذي تعامل مع العملاء والجرذان كان يوثق كل مكالماته واتصالاته معهم، وعرض مكالمة بين القذافي وحاكم المطيري الذي يعد أحد القادة الحركيين للجماعة وتم كشف تفاصيل مؤامرته على نشر العنف في السعودية والبحرين والكويت التي يحمل حاكم جنسيتها.

سقط مشروع المطيري

وتابع: بعد سقوط القذافي ، سقط مشروع المطيري الذي ذهب ليعيش عند سيد جديد ويحاول إكمال ما بدأه سلفه، ولعل الأجدى أن يأخذ العبرة ممن سبقه، كما ضمت اسمه قائمة الإرهاب التي أعلنتها المملكة والإمارات ومصر والبحرين وجعل شعاره “الحرية أو الطوفان” وكأنه تورية عن الشعار الآخر المستتر خلف التقية إما الإخوان أو الطوفان.