هل سيتم الفحص عند مداخل المدن أو عند التنقل بين المناطق للكشف عن مصابي كورونا؟.. “الصحة” تُجيب

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أجاب متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على سؤال عما إذا كان هناك ضرورة لوجود فحص عند مداخل المدن أو التحرك بين المناطق لضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وقال إنه في كل مرحلة لمواجهة الأوبئة والجوائح هناك احترازات وإجراءات وقائية يتم تنفيذها، وفي المراحل الأولى للوباء يكون التحكم بالمنافذ أو المداخل لأي منطقة جغرافية أمرا مهما جدا لتأخير دخول الفيروس أو العدوى أو الوباء إليها.
وأوضح أنه بعد وصول الفيروس إلى تلك المناطق يكون هناك احترازات أخرى..، ومع مرحلة انتشار الفيروس وتسطيح المنحنى يكون الإجراء هو الكشف والفحص والاكتشاف والعزل والمعالجة للحالات وهي المراحل التي يمر بها العالم حاليا.
وأكد أنه بذلك لم نعد الآن في مرحلة التحكم في المنافذ الجغرافية، ولم تعد لها أي فائدة أو جدوى تواكب المرحلة الحالية.
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