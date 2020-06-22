شاهد.. قوات الحرس الوطني تغادر مدينة مكة بعد مشاركتها في تطبيق “منع التجول”

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تداول ناشطون أمس (الأحد) مقاطع فيديو تظهر مغادرة آليات قوات الحرس الوطني لمدينة مكة المكرمة بعد مشاركتها في تطبيق قرار منع التجول والإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وأظهرت المقاطع عدداً من مركبات وآليات الحرس الوطني أثناء سيرها في شوارع مدينة مكة المكرمة، حيث أشار الناشطون إلى أنها تغادر المدينة بعد رفع منع التجول وإعادة الحياة لطبيعتها بالمدينة وبكامل مدن ومناطق المملكة.
وكانت وزارة الحرس الوطني أعلنت في منتصف شهر أبريل تحرك قوات تابعة للحرس الوطني بالقطاع الغربي إلى مكة المكرمة لمساندة القطاعات الأمنية في تطبيق قرار منع التجول، حيث انتشرت القوات في كافة أحياء العاصمة المقدسة، وأقامت نقاط تفتيش بها.
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