أخبار السعودية اليوم.. «الداخلية» تكشف شروط إقامة حفلات الزفاف.. و«أبشر» تطالب أصحاب رخص القيادة بمراجعة منصتها

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم، حيث كشف عضو الهيئة السعودية للمحامين سعود متعب بن قويد، عن مفاجأة في قضية المواطن خالد الدوسري المعتقل في أمريكا، فيما كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 157612، وإلى التفاصيل:

مصادر لـ «عاجل»: البحث عن مواطنَيْن سقطا من قمة جبل في الباحة

علمت «عاجل» من مصادرها أن الدفاع المدني والجهات المعنية في منطقة الباحة تكثف جهودها للبحث عن مواطنَيْن في العقد الرابع من العمر بعد أن سقطا من جبال خفت ببني صبيان.

بالفيديو.. «متحدث الداخلية»: السماح بإقامة الأعراس في قاعات الأفراح بشرط

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إنّ قاعات الأفراح مشمولة بقرار عودة الحياة الطبيعية في كافة الأنشطة والسماح بحضور المناسبات الاجتماعية كالأفراح والعزاء.

شرطة الشرقية تطيح بتشكيل عصابي تورط بسرقة 51 سيارة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها، أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من مواطنيْن وشخصين آخرين من الجنسية اليمنية (جميعهم بالعقد الثالث والرابع من العمر) تورطوا بسرقة (51) سيارة، وارتكاب (11) قضية أخرى تتمثل في نشل المارة.

وزارة الصحة: تسجيل 3379 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1267

كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 157612، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2213، ما يرفع الإجمالي إلى 101130، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1267 حالة، بعد تسجيل 37 حالة.

بالأرقام.. الرياض تتصدر حالات التعافي الجديدة في المملكة بـ952 حالة

كشفت وزارة الصحة، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد البالغ عددها 2213 حالة في المملكة، حيث تصدّرت الرياض القائمة بـ952 حالة، تلتها المزاحمية بـ 34 حالة، والخرج 24، وتبوك 23.

للتأكد من نجاح عملية التجديد.. «أبشر» تطالب أصحاب رخص القيادة بمراجعة منصتها

طالبت منصة «أبشر» أصحاب رخص القيادة المجدَّدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بمراجعة التطبيق للتأكد من نجاح عمليات التجديد، بسبب تحديث الخدمة أمس السبت.

لخريجي الثانوية العامة.. وزارة الدفاع تعلن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع، عن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لخريجي طلبة الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق (١١/٠٢/ ١٤٤١هـ ) حتى يوم الأربعاء الموافق (١٤٤١/١١/١٠ هـ ).

محامي المعتقل خالد الدوسري يفجر مفاجأة جديدة حول حكم المؤبد لموكله

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كشف عضو الهيئة السعودية للمحامين سعود متعب بن قويد، عن مفاجأة في قضية المواطن خالد الدوسري المعتقل في أمريكا، على ذمة إحدى القضايا، مشيرًا إلى أنه وفق القوانين الأمريكية، فإنه يُحكم بالسجن المؤبد على أي متهم إذا توافر شرطان: وجود سلاح، واستخدامه في ارتكاب جريمة، مؤكدًا أن هذين الشرطين لم يتوافرا في القضية.

بالصور.. إغلاق 8 محلات وتوقيع تعهُّد على 68 صالون حلاقة بتبوك

أعلنت أمانة منطقة تبوك، عن إغلاق 8 محلات خالفت تطبيق الاشتراطات والإجراءات الصحية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، مؤكدة استمرار الجولات اليومية على المحلات والأنشطة الاقتصادية التي عادت لمزاولة عملها بعد رفع منع التجول.

«التعليم»: بدء التسجيل عبر نظام نور للصف الأول الابتدائي غدًا

حددت وزارة التعليم، المواعيد الرسمية لإلحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالعملية التعليمية من خلال موقع نور، مشيرة إلى أن موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي هو يوم الاثنين الأول من ذي القعدة 1441هـ الموافق 22 يونيو 2020م، وموعد تسجيل رياض الأطفال هو الاثنين الـ15 من ذي القعدة 1441هـ الموافق 5 يوليو 2020م.

3 مخالفات للمنشآت في ضريبة القيمة المضافة.. وهذه طرق الإبلاغ عنها

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن 3 مخالفات ترتكبها المنشآت التجارية عند تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وتضمنت المخالفات، التي نشرتها الهيئة عبر تويتر، اختلاف السعر بين الرف والفاتورة والامتناع عن البيع وإصدار فاتورة بغير اللغة العربية، مشيرة إلى حق المستهلك بالإبلاغ عن هذه المخالفات لوزارة التجارة عبر الرقم 1900، أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل.

شاهد.. الموارد البشرية تحدد الفئات المستثناة من قرار العودة إلى مقرات العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استمرار الفئات الأكثر عرضةً للإصابة بـ«كورونا» في العمل «عن بُعد»، مشددة على أن الموظفين والموظفات غير المشمولين بنسب الحضور إلى مقرات العمل، سيستمر عملهم عن بُعد، وكذلك الأمر للفئات الأكثر عُرضة للإصابة.

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقتين.. ورياح وأتربة على أنحاء متفرقة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن الأحوال الجوية لليوم الاثنين، لافتة إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق، تتخللها سحب رعدية ممطرة على عسير وجازان.

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