إسعاف المصابَين الاثنين ونقلهما لمركز صحي..

أوضح المتحدث الرسمي لـ«الهلال الأحمر» بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، ملابسات حادث سقوط ثلاثة مواطنين من قمة جبل بالمنطقة. وقال «الزهراني»، إن بلاغًا ورد بشأن وجود ثلاثة محتجزين في شفاء بني حدة ببني ظبيان، في موقع يصعب الوصول إليه؛ نظرًا لوعورته، وتم الدفع بالفرق الإسعافية التي تمركزت فيه حتى قرابة منتصف الليل، مشيرًا إلى أنه تبين بالكشف على الحالات، وجود حالة وفاة وإصابة حالتين تم إسعافهما ونقلهما لمركز صحي الظفير. اقرأ أيضًا: بالصور.. المقدم «الحمادي» يعلن وفاة 6 عمال داخل أنبوب مياه بالرياض

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. «هلال الباحة» يوضح ملابسات سقوط 3 مواطنين من قمة جبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.