وزير الدولة للشؤون الإفريقية: أمن مصر والمملكة لا ينفصلان

أكد وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد عبدالعزيز القطان، اليوم الأحد، أن البيان القوي الذي أصدرته السعودية حيال تصريحات الرئيس السيسي بشأن ليبيا، يعكس متانة وقوة العلاقات السعودية المصرية.

وقال، في تغريدة نشرها على موقع «تويتر»: «أمن مصر هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة، وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن مصر».

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت الأحد، تأييد المملكة مبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية، ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، مؤكدةً أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها.

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وأكدت الخارجية السعودية أن المملكة تقف بجانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتعبر عن تأييدها ما أبداه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد شدد في خطاب، السبت، على أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيًّا في إطار حق الدفاع عن النفس، معبرًا أيضًا عن جاهزية بلاده لتدريب القبائل الليبية لحماية نفسها من الميليشيات والمتطرفين.

كما أكد السيسي أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن البلاد داخل وخارج حدودها، محذرًا من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود بلاده الغربية، مشددًا على أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة إلى مصر.