اقتصادي / السنغال تسعى لإنتاج 80% من احتياجاتها الغذائية



داكار 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

أكد وزير الزراعة السنغالي موسى بالدي أن بلاده تسعى إلى إنتاج 80% من احتياجاتها الغذائية، في أفق فصل الشتاء المقبل، مضيفًا أن الهدف من ذلك هو ضمان تحقيق السيادة الغذائية خلال بضع سنوات لأنها أصبحت ضرورة أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح الوزير السنغالي في تصريح له بمدينة سينلوي شمالي البلاد، أنه لمواجهة تعطل دوائر تسويق الحبوب، إثر وباء فيروس

كما أكد السعي إلى زراعة 50 ألف هكتار، خلال الموسم المقبل، من أجل إنتاج 300 ألف طن من الأرز، مضيفًا أنه بمساعدة موريتانيا، وضعت الدولة السنغالية طائرة تحت تصرف منتجي الأرز بضفة نهر السنغال، لمساعدتهم في محاربة الطيور الآكلة للحبوب.

وأعلن الوزير السنغالي أن 1.2 مليار فرنك أفريقي من صندوق الاستجابة والتضامن ضد آثار جائحة كوفيد 19، ستخصص لشراء 19 آلة حصادة.

// انتهى //

03:15ت م

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داكار 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأكد وزير الزراعة السنغالي موسى بالدي أن بلاده تسعى إلى إنتاج 80% من احتياجاتها الغذائية، في أفق فصل الشتاء المقبل، مضيفًا أن الهدف من ذلك هو ضمان تحقيق السيادة الغذائية خلال بضع سنوات لأنها أصبحت ضرورة أكثر من أي وقت مضى.وأوضح الوزير السنغالي في تصريح له بمدينة سينلوي شمالي البلاد، أنه لمواجهة تعطل دوائر تسويق الحبوب، إثر وباء فيروس كورونا الذي أصاب الاقتصاد العالمي، فإن المخرج الوحيد هو ضمان السيادة الغذائية.كما أكد السعي إلى زراعة 50 ألف هكتار، خلال الموسم المقبل، من أجل إنتاج 300 ألف طن من الأرز، مضيفًا أنه بمساعدة موريتانيا، وضعت الدولة السنغالية طائرة تحت تصرف منتجي الأرز بضفة نهر السنغال، لمساعدتهم في محاربة الطيور الآكلة للحبوب.وأعلن الوزير السنغالي أن 1.2 مليار فرنك أفريقي من صندوق الاستجابة والتضامن ضد آثار جائحة كوفيد 19، ستخصص لشراء 19 آلة حصادة.// انتهى //03:15ت م0310

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