السعودية اليوم / تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بورندي



بوجمبورا 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

أعلنت بورندي تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة العمومية البورندية اليوم أن 93 حالة من المصابين تماثلت للشفاء فيما توفي مريض واحد منذ ظهور الحالات الأولى من الفيروس أواخر مارس الماضي.

// انتهى //

03:09ت م

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بوجمبورا 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واسأعلنت بورندي تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي المصابين 144 شخصا.وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة العمومية البورندية اليوم أن 93 حالة من المصابين تماثلت للشفاء فيما توفي مريض واحد منذ ظهور الحالات الأولى من الفيروس أواخر مارس الماضي.// انتهى //03:09ت م0309

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