رياضي / الدوري البرتغالي: جل فيسنتي يتغلب على ديسبورتيفو أفيس بثلاثية



لشبونة 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020 م واس

تغلب جل فيسنتي على ضيفه ديسبورتيفو أفيس بنتيجة 3-0، في افتتاح مباريات المرحلة الـ28 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وارتفع رصيد جل فيسنتي إلى 33 نقطة في المركز الـ 11، في حين توقف رصيد ديسبورتيفو أفيس عند 14 نقطة في مؤخرة الترتيب، ويتأزم موقفه في صراعه من أجل تجنب الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وافتتح هنريكي جوميز التسجيل لجل فيسنتي في الدقيقة الـ 10، فيما أحرز روبين ريبيرو وصامويل لينو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 36، 90 .

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