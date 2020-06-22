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وفاة زوجة عبدالله الفوزان

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2020-06-22

وفاة زوجة عبدالله الفوزان

متابعات الخليج 365 - الرياض

توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجة عضو مجلس الشورى وأمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، عبدالله الفوزان.

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وقال الفوزان في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي علياء عبدالله الرقابي أم خالد؛ فاللهم يا حي يا قيوم اجعلها من الشهداء واغفر لها وارحمها ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واجمعني بها مع نبيك وعبادك الصالحين في جنات النعيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

متابعات الخليج 365” تتقدم بخالص العزاء إلى عبدالله الفوزان، وتدعو الله أن يتغمد زوجته بواسع رحمته.



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