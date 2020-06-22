شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة ورياح على مكة حتى 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظة: (أضم، العرضيات، ميسان).

مشيرة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الثامنة مساء.