شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات صارمة في اليوم الأول لعودة 75 % من الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

طبقت الجهات الرسمية في المنطقة الشرقية، جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من وزارة الصحة، لمواجهة فيروس « كورونا » المستجد، وذلك في أول أيام عودة الموظفين إلى مقار عملهم، أمس الأحد، بنسبة 75 %.

ورصدت ”الخليج 365”، تطبيق التدابير الوقائية والتزام جميع منسوبي العمل بتوصيات وزارة الصحة وتعليمات جهات العمل، التي شملت ارتداء الكمامات والقفازات إضافة إلى التباعد الاجتماعي، داخل عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية.

منع التجمعات

وشملت إجراءات جهات العمل، وجود وحدات لفحص الموظفين، قبل دخولهم المقار الحكومية، إضافة لتفعيل ساعات العمل المرنة ونظام المناوبات والتدريب عن بعد، مشددة على منع التجمعات والالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الجسدي وعدم المصافحة والحرص على تطهير وتعقيم اليدين ولبس الكمامات.

أنظمة إلكترونية

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في جميع المكاتب والدور والمراكز والوحدات مع تهيئتها لاستقبال الموظفين والعملاء والمستفيدين من خلال لجان البروتوكول بما لا يزيد على نسبة 75 % من إجمالي الموظفين حسب توجيهات معالي الوزير ووفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية الصحية.

وأشار إلى الالتزام بوجود بنية تحتية تقنية وأنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة، مشددا على اتباع الموظفين الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الجسدي والاجتماعي، وتطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف حفاظاً على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقرات عملهم.

تدابير صحية

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن ما لا يزيد على 75% من موظفي وموظفات الأمانة والبلديات التابعة لها باشروا عملهم أمس ملتزمين بكافة التدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا»، والتقيد بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وبين أن الأمانة باشرت يومها الأول لعودة الموظفين بما لا يتجاوز 75 % من الموظفين بحسب ما حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

استعدادات شاملة

وأوضح «الصفيان» أن الأمانة استأنفت العمل بكامل استعداداتها من عمليات التعقيم والتطهير وقياس درجات الحرارة وتوفير الكمامات ووضع مسافات كافية بين مكاتب الموظفين في مقرها الرئيسي والبلديات الفرعية التابعة لها وسط تجهيزات متكاملة واتخاذ التدابير اللازمة.

أجهزة حديثة

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وأشار إلى وضع الأمانة أجهزة حديثة لدخول الموظفين من خلال بوابات تفتح عن طريق قراءة اليد لضمان عدم التلامس، كما تم تفعيل أنظمة برامج التطبيقات لخدمة المراجعين وكذلك قيام مركز خدمة العملاء بالأمانة بمساعدتهم وحجز المواعيد للتواصل مع قيادات الأمانة إلكترونيًا.

ونفذت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية كافة خططها التي تتضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لاستقبال الموظفين والموظفات اعتبارا من يوم أمس الأحد.

فرق توعوية

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن الإدارة رفعت مستويات التهيئة الصحية والوقائية واتخذت كافة التدابير الاحترازية لاستقبال الموظفين والموظفات وألغت العمل بنظام البصمة للموظفين، مشيراً إلى أن إدارة التعليم وإدارة الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية شكلت فريق عمل صحيا توعويا لتقديم الإرشادات والتوجيهات الصحية وتضمنت تحديد مدخل واحد لكل مبنى لضمان إجراء فحص حرارة الجسم ولتطبيق معايير التباعد الجسدي بين الموظفين ولتوزيع كمامات الوقاية والقفازات وتوزيع المعقمات على كافة الإدارات.

مكتب العمل

وبالتزامن مع رفع منع التجول الكلي، باشر 75 % من موظفي وموظفات مكتب العمل بالخبر عملهم تنفيذا لقرارات وزارة الموارد البشرية للعودة التدريجية للموظفين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد مدير مكتب الخبر منصور آل بن علي، جاهزية المكتب الكاملة لاستقبال الموظفين والمراجعين وتطبيق التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع من موظفي ومراجعي المكتب.

عقوبات للمخالفين

ووجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعليمات مشددة بضرورة التزام جميع العاملين في مقرات العمل بالقطاعين العام والخاص، بالبروتوكولات الوقائية، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مؤكدًا أن العقوبات النظامية سيتم إيقاعها بحق المخالفين للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

الدوام المرن

وأكدت الوزارة استمرار تطبيق الدوام المرن ليكون الحضور لمقر العمل خلال ثلاثة أوقات في اليوم.

وبينت الوزارة أن المجموعة الأولى تبدأ عملها اعتبارًا من الساعة الـ 7:30 ص، بينما تبدأ المجموعة الثانية العمل من الساعة الـ8:30 ص، أما المجموعة الثالثة فتبدأ العمل من الساعة الـ 9:30 ص.

وأشارت إلى استمرار الموظفين والموظفات، غير المشمولين بنسبة الحضور لدى الجهة الحكومية، بالدوام وفق أسلوب العمل عن بُعد، ومن بينهم الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة.