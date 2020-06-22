شكرا لقرائتكم خبر عن حذر على شواطئ عروس البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت شواطئ ومتنزهات عروس البحر الأحمر زوارها من العائلات والشباب بحذر في الساعات الأولى من تطبيق رفع منع التجول بشكل كامل في جميع مناطق المملكة.

وعززت المخاوف من الإصابة بـ «كورونا» الوازع الوقائي لدى العديد من المواطنين والمقيمين في مدينة جدة، بالابتعاد عن الأماكن العامة التي قد تشهد ازدحاما ملتزمين باتباع الإجراءات الاحترازية التي تحث على التباعد، مع استخدام الكمامات والمعقمات.

ورصدت عدسة (اليوم) تراجع كثافة الزوار في شواطئ وحدائق جدة العامة متذكرين انتكاسة ارتفاع حالات الإصابات الحرجة في وقت سابق بعد تطبيق قرار العودة التدريجية منتصف شوال، ما ساهم في تقليص عدد ساعات التجوال بالمدينة ومنع التجمعات وإغلاق الشواطئ والحدائق العامة فيها.

وأكدت الأعداد الحضور المسؤول لسكان المدينة، للحفاظ على الوقاية والحذر من التراخي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية حتى القضاء على الفيروس المستجد تمامًا.