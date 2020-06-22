شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج أول دفعة من طب «بيشة» اليوم والان نبدء بالتفاصيل
وثمّن رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهدي القرني الرعاية الكريمة لسمو أمير المنطقة، التي تأتي امتدادًا للدعم الذي تحظى به الجامعة.
وقال إن الجامعة حرصت على مشاركة أبنائها وبناتها الخريجين فرحة التخرج، على الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد عدة سنوات من البذل والجد والاجتهاد والتحصيل العلمي، موضحًا أن الدفعة الحالية تشهد تخريج أول دفعة من طلاب كلية الطب، وطلاب قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وطلاب ماجستير إدارة الأعمال من كلية الأعمال.
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